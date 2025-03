Cichy luksus w świecie zegarków



Maciej Kopyto. Redaktor naczelny serwisu Zegarki i Pasja, autor bloga „Manufaktura Czasu”, miłośnik i kolekcjoner zegarków

Quiet luxury w zegarmistrzostwie to wybór świadomych klientów, którzy nie potrzebują ekstrawaganckich symboli bogactwa. Doskonałym przykładem są modele Grand Seiko. Dla osób niezaznajomionych z tą marką, zegarki te mogą wydawać się „zwykłym Seiko”, ale wtajemniczeni wiedzą, że to majstersztyk rzemiosła. Podobnie jest z markami takimi jak Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin czy A. Lange & Söhne – ich modele cechuje dyskretny prestiż, który doceni jedynie wyrafinowane grono odbiorców. W świecie, gdzie przepych i ostentacja często są utożsamiane z luksusem, cichy luksus stawia na subtelność i elegancję.Zegarki reprezentujące ten trend mają minimalistyczne tarcze, doskonałe proporcje i używają najwyższej jakości materiałów, takich jak platyna, tytan czy ręcznie wykańczana stal. Nie znajdziemy tu jednak krzykliwych zdobień czy nadmiernie eksponowanego logo – zegarki te są zaprojektowane dla tych, którzy cenią sobie kunszt i unikatowy charakter. Tendencja ta wynika z rosnącej potrzeby indywidualizmu i autentyczności. Osoby, które wybierają cichy luksus, nie kierują się chwilową modą czy chęcią zaimponowania innym, lecz osobistymi preferencjami i zrozumieniem rzemiosła. To klienci, którzy wiedzą, że prawdziwa wartość nie zawsze musi być na pokaz. W zegarmistrzostwie quiet luxury oznacza zegarki, które nie potrzebują rozgłosu, by być wyjątkowe – wystarczy spojrzenie znawcy, by docenić ich unikatowość.Na rynku zegarmistrzowskim nie brakuje znakomitych marek uchodzących za synonim luksusu. IWC, Audemars Piguet, Ulysse Nardin, Omega, Rolex, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, A. Lange & Söhne czy Patek Philippe – to nazwy, które budzą podziw i pozostają w sferze marzeń wielu pasjonatów zegarków. Jeszcze wyżej w hierarchii prestiżu plasują się marki takie jak Richard Mille czy Jacob & Co, których unikatowe wzornictwo, mistrzowskie wykonanie i zaawansowane mechanizmy idą w parze z oszałamiającymi cenami. Jednak nie każdy model tych marek wpisuje się w ideę cichego luksusu. Prawdziwy quiet luxury to zegarki, które nie epatują przepychem, nie błyszczą złotem ani nie onieśmielają blaskiem diamentów, lecz zachwycają subtelnością i doskonałością detali, docenianą jedynie przez koneserów. To także dzieła niszowych manufaktur, znanych jedynie najbardziej wtajemniczonym miłośnikom zegarmistrzostwa.AP Royal Oak to już klasyk. Jednak nie w każdym wydaniu model ten nadawałby się do tego zestawienia, gdyż są wersje np. całe wysadzane diamentami. Przedstawiony model ma kopertę z platyny (którą niewprawne oko może pomylić ze stalą) i ma jedynie 39 mm średnicy.Elegancja, ascetyczny wygląd, najwyższa jakość wykonania, drogocenne materiały, koperta o średnicy 38 mm… Mimo to model ten może pozostać niezauważony przez osoby niezaznajomione z zegarmistrzostwem. Ot, taki sobie „prosty, trójwskazówkowy, granatowy”.Niepozorny zegarek mechaniczny, a jakże imponujący! Jego ultracienka koperta o wymiarach 41 mm x 46 mm została wykonana z tytanu. Parametrem, który robi tu piorunujące wrażenie, jest grubość zegarka – 5,15 mm. Do tego mechanizm „in-house” BVL 138 Finissimo z automatycznym naciągiem i z mikrorotorem wykonanym z platyny, który – przy tak małej grubości – oferuje aż 60 godzin rezerwy chodu.Specjalna edycja przygotowana na rynek amerykański. Ten niepozorny model wyposażony jest w innowacyjny mechanizm Spring Drive, który notabene obchodził w 2024 roku 20-lecie powstania (określany „cichą rewolucją” w zegarmistrzostwie), i ma platynową kopertę. Tarcza, jej wygląd i wykończenie, inspirowana jest metodą Kirazuri – techniką malarską stosowaną w ukiyo-e (rodzaj malarstwa i drzeworytu japońskiego z XVII-XIX w.), często przedstawiającą postaci aktorów kabuki. Zastosowanie tej techniki wykończenia tarczy daje efekt czystej, białej, skrzącej się powierzchni.Model z ekskluzywnej limitowanej edycji wyróżniającej się niebieską tarczą, która ma odzwierciedlać hipnotyzujące barwy Morza Śródziemnego. Skrupulatnie wykonany, z precyzją i finezją. Dobry przykład równowagi między elegancją i funkcjonalnością. 41-milimetrowe koperty zegarków z tej kolekcji występują w wersjach wykonanych z różowego złota, tytanu lub czarnego tytanu, a produkowane są w limitowanych seriach 50, 30 i 30 sztuk. Mechanizm zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez zegarmistrzów Francka Mullera – w prezentowanym modelu z automatycznym naciągiem i 38-godzinną rezerwą chodu.To marka z pewnością mniej znana niż te wymienione wyżej, jednak rozpoznawalna dla miłośników zegarmistrzostwa także w Polsce. Prezentowany model to zegarek mechaniczny z kopertą wykonaną z tytanu ważącą 118 gramów i o wymiarach 44 mm x 49,88 mm. Zintegrowana bransoleta, mechanizm LF619.01 z manualnym naciągiem oraz piękna, łososiowa tarcza. Ot „zwykły” zegarek z dwiema wskazówkami. Ta niepozorna tarcza może uśpić czujność, gdyż po odwróceniu zegarka naszym oczom ukaże się niesamowity mechanizm z tourbillonem i podwójną sprężyną włosową, oferujący aż 80 godzin rezerwy chodu.Ucieleśnienie wyrafinowania, subtelnej nowoczesności i ponadczasowej, czystej elegancji. Zegarek bez logo producenta na tarczy, z zaledwie trzema indeksami, zapewnia niezakłócony widok jednominutowego latającego tourbillonu na godzinie 6 oraz blask jadeitu.Charakterystyczne uszy koperty w kształcie łezki wyznaczają punkt wyjścia płynnej, zwężającej się bransoletki. Tak jest w każdej wersji tego modelu – czy to damskiej, czy męskiej. Marka Parmigiani Fleurier w tym zegarku zawarła esencję minimalistycznej elegancji.Zegarek z kopertą 42 mm wykonaną z platyny lub czerwonego złota. Mechanizm manualnie nakręcany, wskazanie godzin, minut, sekund oraz rezerwy chodu, która w tym modelu sięga 72 godzin przy pełnym naciągu sprężyny napędowej. Zegarek bez wątpienia ekskluzywny, a marka zapewne niemal nieznana. I to także dobrze wpisuje się w trend cichego luksusu.