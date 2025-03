Nieustannie staramy się udoskonalać targi

Ostatnie lata nie były zbyt łaskawe dla organizatorów targów Amberif: pandemia, problemy techniczne w czasie nowo wprowadzanej usługi e-rejestracji, utrata wystawców z sektora biżuterii srebrnej i złotej. Jak z tymi wyzwaniami radzą sobie organizatorzy i dlaczego warto wziąć udział w targach Amberif Spring – opowiada Sylwia Klofczyńska, menedżerka projektu Amberif.Już od kilku edycji podejmujemy wzmożone działania promocyjne zmierzające do poszerzania grona odwiedzających i osób zainteresowanych bursztynem. Współpracujemy m.in. z International Colored Gemstone Association, Collection Magazine, nawiązaliśmy współpracę medialną m.in. z Roskin Gem News, The New Jeweller, In Color Magazine. Cyklicznie zapraszamy do współpracy influencerów branży biżuteryjnej – w tym roku, oprócz Anety Blaszczak (Bliss from Paris), targi odwiedzi Shohista Turdiyeva (Jewellery Pursuer). Cały czas szukamy nowych partnerstw i kanałów promocji, za pośrednictwem których uda nam się dotrzeć nie tylko do potencjalnych wystawców, ale także kupców. Wybierając media, z którymi współpracujemy, słuchamy głosów naszych wystawców. Od kilku edycji reklamujemy targi, wykorzystując możliwość mediów cyfrowych, dzięki którym docieramy dokładnie tam, gdzie są potencjalni kupcy zainteresowani ofertą naszych wystawców. Kontynuujemy również program hosted buyers. W ubiegłej edycji, kiedy z nim startowaliśmy, gościliśmy pięciu kupców z Bahrajnu. W tym roku odwiedzą nas goście nie tylko z Bahrajnu, ale także z Francji z targów Bijork oraz z belgijskiej Antwerpii czy Egiptu. Dzięki współpracy z partnerami udało się zaprosić przedstawicieli dużych firm biżuteryjnych. Wszystkie podejmowane działania mają na celu szerokie zainteresowanie nowych gości zarówno targami, jak i samym bursztynem. Ten cel realizuje również prezentowana w projekcie Gdańsk – Światowa Stolica Bursztynu wystawa kontenerowa „Treasure Box. Kapsuła przyszłości”. Wystawę pokazującą bursztyn w dizajnerskim, nowoczesnym wydaniu, w połączeniu z multimediami, pokażemy w tym roku m.in. na targach Inhorgenta w Monachium. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja na rynku daleka jest od ideału. Dlatego staramy się zaoferować potencjalnym wystawcom i gościom jak najwięcej dodatkowych wartości.[...]