Opakuj swój skarb

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów. Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Dostęp dla prenumeratorów



Polskiego Jubilera

Użytkownik: Hasło: Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).



Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to: Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko

Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl

(w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów) Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty

Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów Prenumeratę możesz zamówić: Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20

Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl



Karol Kulej

Warto zastanowić się, jakie opakowania na biżuterię zamówić, aby nie tylko zakupione przez klientów kosztowności prezentowały się w nich dobrze, ale także aby klient poczuł się wyjątkowo ze względu na wybór danej marki jubilerskiej.– Klient, który przekracza drzwi salonu jubilerskiego, znajduje się w innym świecie, świecie luksusu i marzeń. Biżuteria nie jest przedmiotem codziennego użytku, to zamknięte w metalu szlachetnym marzenie czy o wspaniałym ślubie, czy wystawnym balu, czy przynależności do danej grupy społecznej – mówi dr Katarzyna Miśkowska, specjalistka ds. marketingu. – Dziś coraz częściej klienci dokonują zakupów za pośrednictwem sieci, co sprawia, że trudno w nich wyzwolić szereg odczuć, które towarzyszyły wizycie w tradycyjnym sklepie, dlatego tak ważny jest nośnik emocji, jakim staje się opakowanie – wyjaśnia. Opakowanie musi być dostosowane do konkretnego rodzaju biżuterii. Nie można więc zdać się na przypadek i zamówić do swojego sklepu opakowań standardowych, które poza użytecznością nie pełnią żadnej funkcji. Im więcej emocji, ale i informacji zamkniemy w pudełku, tym większa szansa, że klienci będą częściej wybierali naszą markę jubilerską. – Komunikat, jaki wysyłamy klientowi za pośrednictwem pudełka, musi być jasny: jesteś dla nas ważny, a nasza marka jest tą najlepszą. Dlatego też warto zaprojektować własne pudełka, wyróżniające się na tle innych opakowań jubilerskich. Im ciekawsze, tym lepsze – wskazuje Katarzyna Miśkowska. Współczesne technologie produkcji pozwalają na stworzenie pudełek pod konkretne oczekiwania właścicieli sklepów z [...]