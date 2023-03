Nowoczesny złotnik

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów. Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Dostęp dla prenumeratorów



Polskiego Jubilera

Użytkownik: Hasło: Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).



Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to: Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko

Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl

(w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów) Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty

Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów Prenumeratę możesz zamówić: Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20

Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl





Weksperymentowaniu na polu nowoczesnych technologii polska branża jubilerska pozostaje daleko w tyle za zachodnią konkurencją, stawiając na tradycyjne metody sprzedaży swoich wyrobów. Może czas to zmienić.Mało firm jubilerskich w Polsce zdecydowało się na wprowadzenie do swoich sklepów internetowych możliwości wirtualnego mierzenia biżuterii. Tę usługę z sukcesem realizuje firma jubilerska Briju, która udostępniła klientom aplikację do mierzenia biżuterii, wykorzystującą technologię rozszerzonej rzeczywistości.Aplikacja wprowadzona przez firmę Briju działa w dwóch trybach kamery – kamerą tylną lokalizuje dłoń i umieszcza pierścionek na palcu (pozwala obejrzeć go zarówno od zewnętrznej, jak i wewnętrznej strony dłoni). Przednią kamerą – w trybie selfie – umieści na uszach kolczyki, a na szyi wybraną zawieszkę (na jednym z trzech łańcuszków o zdefiniowanej długości). W każdym z trybów przymierzalni użytkownik może nie tylko zapisać dowolny widok kamery w galerii zdjęć, ale też podzielić się nim z innymi bezpośrednio z poziomu aplikacji.Tak przygotowaną wizualizację można będzie przekazać za pośrednictwem poc [...]