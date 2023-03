Bransoletka plus

Odkrycie nowej technologii powinno zainteresować twórców biżuterii, gdyż odbiornik VLC może być wbudowany w wyrób jubilerski i pozwolić na nowo zdefiniować pojęcie biżuterii.Twórcy odbiorników VLC z Uniwersytetu Massachusetts Amherst uważają, że ich wynalazek zmieni świat. Urządzenie wykorzystuje bowiem człowieka jako źródło zasilania. Zespół UMass Amherst twierdzi, że stworzył tani i innowacyjny sposób pozyskiwania energii z VLC – wykorzystując ludzkie ciało jako antenę. Ich wynalazek może pozyskiwać energię świetlną do zasilania urządzeń noszonych na ciele i być może w przyszłości również większej elektroniki. Urządzenie VLC jest tanie, jego cena obecnie nie przekracza 50 centów, dostępne i co ważne, łatwe w obsłudze i montażu. – Odbiornik VLC jest dość prosty i interesujący – mówi Jie Xiong, dyrektor badania, profesor informatyki na UMass Amherst. – Urządzenie, zamiast wykorzystywać sygnały radiowe do bezprzewodowego przesyłania informacji, wykorzystuje światło z diod LED, które mogą włączać się i wyłączać nawet milion razy na sekundę – wyjaśnia.To, co sprawia, że VLC jest tak atrakcyjne dla przyszłości technologii bezprzewodowej, to fakt, że infrastruktura do korzystania z niej już istnieje. – Dzięki nowoczesnej technologii i inteligentnym urządzeniom nasze domy, pojazdy, latarnie uliczne i biura są już oświetlane żarówkami LED, które mogą również przesyłać dane – tłumaczy prof. Jie Xiong. – Odbiornikiem może być wszystko, co ma apa [...]