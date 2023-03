Minimalizm i jakość

Bursztynnicy stanęli wobec poważnego problemu – jak przetrwać na stale zmieniającym się rynku biżuteryjnym, gdzie nic nie jest pewne.Twórcy biżuterii z bursztynem, chcąc pozyskać nowych klientów i znaleźć nowe rynki zbytu dla swoich wyrobów, są zmuszeni do poszukiwania swojej własnej drogi twórczej. Muszą zainwestować nie tylko pieniądze, ale również czas, aby stworzyć nową koncepcję twórczą. Oczywiście muszą dostosować się także do wymagań stawianych im przez klientów oraz prawo, które dość restrykcyjnie wymaga przestrzegania obostrzeń związanych z polityką zrównoważonego rozwoju. Produkcja biżuterii musi być ekologiczna, czyli należy wykorzystać do jej tworzenia nowoczesne technologie, takie jak lasery czy spawarki typu PUK. Tradycyjne metody odlewu czy trawienia kwasem to już dziś pieśń przeszłości.Bursztynnicy muszą również znaleźć swój własny sposób prezentacji biżuterii w sieci. To, że większość biżuterii bursztynowej powstającej w Polsce musi być oferowana za pośrednictwem sklepów internetowych, to truizm. Galerie z autorską biżuterią z bursztynem oczywiście wciąż funkcjonują, ale nie mogą być one fundamentem dla sprzedawcy wyrobów bursztynniczych. Należy poszukiwać nowych [...]