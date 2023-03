Złoto na topie

Klienci salonów jubilerskich decydują się na zakup złotej biżuterii przede wszystkim z okazji uroczystości rodzinnych, gdy kupując prezent, chcą, aby był on nie tylko piękny, ale również wartościowy. Jednak mimo że sytuacja na rynku złotej biżuterii wydaje się ustabilizowana, to nie należy zasypiać gruszek w popiele, gdyż w ostatnim czasie oczekiwania klientów względem wyboru biżuterii znacznie się zmieniły.Klienci, wybierając biżuterię, znacznie mniejszą uwagę przykładają do jej walorów estetycznych, a znacznie większą do procesu jej wytworzenia. Polityka zrównoważonego rozwoju na stałe zagościła w świadomości konsumentów i sprawia, że firmy jubilerskie, które nie realizują jej celów, nie cieszą się popularnością wśród klientów. Pochodzenie złota i kamieni szlachetnych wykorzystywanych do produkcji biżuterii musi być udokumentowane i co ważne – certyfikowane. Konsumenci na całym świecie nie chcą przyczyniać się do zmian klimatycznych, wybierają więc biżuterię pochodzącą ze sprawdzonego źródła. Na tej sytuacji wygrywają zarówno znane marki jubilerskie, jak i rodzinne manufaktury.Klienci, którzy za sprawą pandemii gros zakupów robią przez internet, zwracają uwagę na filozofię, jaką kieruje się dana marka jubilera, i w szer [...]