Branża jubilerska wobec Europejskiego Zielonego Ładu

Pieniądze przyznawane są firmom, które wprowadzają politykę zrównoważonego rozwoju i przyczyniają się do eliminowania emisji gazów cieplarnianych w swojej produkcji. Branża jubilerska, jeśli chce być konkurencyjna wobec zachodnich firm i przetrwać na rynku, musi dostosować swoją produkcję do wymagań stawianych przez Unię Europejską.Europejski Zielony Ład to strategia rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Jej celem jest fundamentalna zielona transformacja gospodarki Europy, która z trzeciego największego źródła emisji gazów cieplarnianych na świecie ma w ciągu trzydziestu lat stać się pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem. Zielona transformacja opiera się na ośmiu fundamentach Zielonego Ładu. Pierwszy to czysta, tania i bezpieczna energia, drugi to osiągnięcie neutralności klimatycznej gospodarki UE do 2050 r. Trzecim fundamentem Zielonego Ładu jest zrównoważony i inteligentny transport, czwartym jest ochrona ekosystemów i bioróżnorodności, piątym – eliminowanie zanieczyszczeń.Fundament szósty to efektywny energetycznie sektor budowlany, siódmy to gospodarka obiegu zamkniętego, czyli hierarchia postępowania z odpadami, recykling opakowań, nowe modele biznesowe, obniżenie emisyjności przemysłu energochłonnego, produkcja neutralna dla klimatu. Ostatnim fundamentem Europejskiego Zielonego Ładu jest zrównoważone rolnictwo i system żywnoś [...]