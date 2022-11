Przyszłość zegarków

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów. Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Dostęp dla prenumeratorów



Polskiego Jubilera

Użytkownik: Hasło: Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).



Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to: Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko

Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl

(w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów) Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty

Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów Prenumeratę możesz zamówić: Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20

Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl





Jest to szansa dla sprzedawców czasomierzy w Polsce na zwiększenie sprzedaży i wejście na rynek z nowym produktem, którego w naszym kraju tak na dobrą sprawę nie było.Zegarmistrzowski rynek wtórny poza granicami naszego kraju rozwija się bardzo dynamicznie. Powstają na nim wyspecjalizowane firmy, platformy cyfrowe, które stale uzupełniając swoją ofertę, proponują klientom zakup tańszego markowego zegarka. Należy pamiętać, że rynek zegarmistrzowski to rynek produktów markowych – aż 90 proc. zakupów na nim dokonywanych podyktowanych jest chęcią posiadania zegarka wyprodukowanego przez daną firmę zegarmistrzowską. Nie dziwi zatem fakt, że klienci na całym świecie chcą posia- d a ć zegarek rozpoznawalnej marki zegarmistrzowskiej i kupić go po okazyjnej cenie. – Rynek zegarmistrzowski powoli zaczyna przypominać rynek motoryzacyjny – nie każdego stać na nowy samochód wprost z salonu, większość posiadaczy aut kupuje je z drugiej ręki – mówi ekonomista Marek Nowotnik. Tak też zaczyna funkcjonować rynek zegarmistrzowski.Na nowe zegarki szwajcarskich marek niewielu stać, ale szukają okazji na rynku wtórnym, aby spełnić swoje marzenie o posiadaniu pełnowartościowego produktu za rozsądną cenę. Jeszcze kilka lat temu rynek wtórny zegarków ograniczał się przede wszystkim do zegarków kolekcjonerskich. Klienci szukali na nim arcydzieł sztuki zegarmistrzowskiej, perełek, które wzbogaciłyby ich kolekcje. Dziś sytuacja wygląda zgoła inaczej. Konsumenci szukają okazji, która pozwoli im kupić wymarzony model zegarka za znacznie mniejsze niż w salonie zegarmistrzowskim pieniądze.I o ile jeszcze do niedawna taką możliwości dawały przede wszystkim platformy aukcyjne, na których posiadacze sprzedawali z ręki do ręki posiadane przez siebie czasomierze, o tyle dziś na rynku wtórnym pojawiali się więksi gracze, którzy konsolidują ofertę używanych czasomierzy. – Na światowym rynku pojawiają się platformy sprzedażowe wyspecjalizowane w pozyskiwaniu klientów chcących znaleźć zegarek w przystępnej cenie.Skupują z rynku używane czasomierze i oferują je klientom, zapewniając tym samym profesjonalną obsługę i bezpieczeństwo zakupów – tłumaczy Marek Nowotnik. Z raportu opublikowanego przez McKinseya wynika, że taka forma sprzedaży zegarków będzie rozwijała się w dynamicznym tempie i z 18 mld dolarów sprzedaży w 2019 r. zysk w 2025 r. wzrośnie do 32 mld rocznie. Firma prognozuje także, że do 2025 r. na rynku wtórnym nastąpi wzrost sprzed [...]