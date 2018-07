ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Biżuteria ślubna – jakie dodatki wybrać?





Pamiętaj tylko, że biżuteria, podobnie jak fryzura i makijaż muszą stanowić jedną spójną całość z suknią ślubną. Dlatego do romantycznej, zwiewnej sukienki dopasuj niezobowiązujący naszyjnik lub skromną opaskę w stylu boho. Do klasycznej, delikatne kolczyki albo tradycyjne perły, które znowu wracają w tym sezonie do łask. A błyszczącą i rozkloszowaną stonuj minimalistycznymi dodatkami, np. skromną srebrną bransoletką czy delikatnymi, ascetycznymi kolczykami. Jeśli lubisz przyciągać uwagę, prostą suknię uzupełnij mocną, błyszczącą biżuterią z dużymi kamieniami w stylu Audrey Hepburn ze słynnego „Śniadania u Tiffany’ego”.Najmodniejsza biżuteria ślubna tego lata mocno błyszczy. Modne są wszystkie kamienie szlachetne, a także kryształki i cyrkonie. Do łask wraca biżuteria inspirowana złotą erą Hollywood, w tym tradycyjne perły i klipsy oraz spinki we włosach mieniące się jak gwiazdy. W ślubnych stylizacjach niezmiennie króluje też egzotyczny styl boho, czyli bransoletki, naszyjniki i opaski z motywami zwierzęcymi lub roślinnymi. Modne są też dwa, trzy cienkie naszyjniki zakładane warstwowo na siebie albo jeden ciężki ciasno oplatający szyję. Ale najmocniej w tym sezonie uwaga skupia się na ślubnych kolczykach. Dlatego jeśli nie lubisz nosić zbyt wiele biżuterii, ale chcesz przyciągać uwagę w ten dzień, zamiast widowiskowego naszyjnika wybierz nieoczywiste kolczyki, np. w żywym, wręcz neonowym kolorze albo ciemnym, kontrastującym z jasną sukienką. Tak wyraziste, mogą być jedynym elementem biżuterii w Twojej ślubnej kreacji.Oprócz do stylu sukienki, biżuteria musi być też dopasowana do jej kroju. Jeśli masz suknię bez ramiączek, najlepiej będą uzupełniały ją ciężkie, rzucające się w oczy kolczyki albo długie naszyjniki. Do tej o cienkich ramiączkach dobierz za to długie, wiszące kolczyki albo krótki naszyjnik, który ciasno przylega do szyi. Do tej o kwadratowym dekolcie dopasuj duży masywny naszyjnik z kamieniami szlachetnymi. Jeśli Twoja sukienka jest mocno zabudowana aż do szyi, niezależnie od tego czy ma długi czy krótki rękaw, zapomnij o naszyjniku i kolczykach, skup się zamiast tego na biżuterii we włosach. Opaska, grzebień lub spinki mogą być skromne i ledwo widoczne, wtapiające się we włosy albo spektakularne i intensywnie błyszczące. Połyskujące są dobrym rozwiązaniem, jeśli masz skromną prostą sukienkę i chcesz ją podkręcić tylko jednym mocnym akcentem. Najlepszym przykładem jest stylizacja ślubna Meghan Markle, obecnej żony księcia Harry’ego. Jej tiara zawładnęła całą ślubną kreacją i prostą, klasyczną, zamieniła w nietuzinkową, o której ciężko zapomnieć. Suknię z dekoltem w kształcie litery V łącz za to z długimi, cienkimi wiszącymi kolczykami.Jeśli nie jesteś pewna, jaka biżuteria najlepiej będzie pasować do Twojej sukni zainspiruj się gotowymi rozwiązaniami. Poszukaj stylizacji w magazynach mody albo na portalach ślubnych, takich jak Wedding.pl, wystarczy wejść na stronę https://wedding.pl/inspiracje/bizuteria-slubna/ . Znajdziesz tu rozbudowane galerie zdjęć i mnóstwo inspiracji, jak idealnie wyglądać w ten wyjątkowy dzień.Zdjęcia: Shutterstock