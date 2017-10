Każdy poszukuje swego kamienia filozoficznego, ja swój chyba znalazłem

Patrząc wstecz, obecnie chyba postąpiłbym podobnie. Trzeba to zauważyć, że w latach siedemdziesiątych wszystko było inne. Bardzo prymitywne narzędzia oraz technologie warsztatowe. Brak internetu, telefonów, druku, komputerów… Musiałem też na własny użytek odkrywać nieznaną w tamtych czasach naukę czy sztukę – marketingu. Pomagali mi ludzie, którzy dzielili się ze mną wiedzą na temat krzemienia pasiastego. Wiedza daje determinację do działania. Od lat walczę z określeniem naszego kamienia „polski diament”. Wyobrażam sobie, że gdzieś w Antwerpii czy w innym ośrodku obróbki kamieni jeden szlifierz pokazuje drugiemu nasz minerał ze słowami: to polski diament. Obaj pękają ze śmiechu. Staje się to prześmiewcze. Używam określenia „kamień rzadszy niż diament” – a w tym jest prawda. Diamenty występują w wielu miejscach na ziemi, krzemień pasiasty w jednym.Po kilkudziesięciu latach, kiedy już nie ma problemów technologicznych, kiedy obróbka tego kamienia nie ogranicza naszej wizji, pływamy na falach wyobraźni. Wiek i lata doświadczeń zachęcają do czyszczenia formy. Łatwo zagubić się w możliwościach. W swojej twórczości dbam o [...]