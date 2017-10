Witryna salonu jubilerskiego

Karol Kulej

Wystrój salonu jubilerskiego musi być przemyślany. Nie można zdać się na przypadek. Salon musi być nie tylko elegancki, ale także nowoczesny. Trzeba bowiem iść z duchem czasu i podczas projektowania wystroju zastanowić się, na jakim kliencie nam zależy.W sprzedaży biżuterii bardzo ważne jest pierwsze wrażenie. – Decyzja o wejściu do danego sklepu zapada po 15 sekundach – mówi Marek Nowotnik, ekonomista. – Kiedy klient znajdzie się już w środku, znacznie łatwiej podejmuje decyzję o zakupie. Znajduje się bowiem pod wrażeniem sklepu i jest zdecydowany na zakup, przedstawienie mu oferty to już tylko formalność – dodaje. Jednak aby wzbudzić w potencjalnym kliencie takie wrażenie, należy dokładnie zbadać rynek i zastanowić się, do jakich klientów chcemy kierować swoją ofertę. Bardzo ważnym elementem w budowaniu strategii marketingowej jest odpowiednie zaprojektowanie witryny sklepowej. Trzeba jednak określić, czy w naszym salonie sprzedawana jest przede wszystkim tradycyjna biżuteria, czy klienci znajdą w nim biżuterię autorską. Od tego bowiem zależy sposób zaprojektowania wystawy sklepowej. – Tradycyjna biżuteria musi zostać przedstawiona klientowi w taki sposób, aby bez [...]