Szczęście zamknięte w pudełku

Marta Andrzejczak

W pudełku na biżuterię zamknięty jest nie tylko wyrób, ale i informacja o producencie i sprzedawcy biżuterii. Opakowanie na biżuterię to niedoceniany sprzedawca naszych wyrobów jubilerskich. Warto więc zastanowić się nad wyborem opakowań, gdyż są one naszą wizytówką.Opakowanie jest nośnikiem informacji. Klienci, wychodząc z salonu jubilerskiego, muszą czuć się wyjątkowo, a opakowanie pozwoli im na trwanie w tym uczuciu przez dłuższy czas. – Naszym celem jest przekonanie klientów, iż wybór właściwego opakowania robi różnicę – także dla twojego butiku. Opakowania biżuteryjne są dostępne w przeróżnych formach, kategoriach i przedziałach cenowych – mówi Agnieszka Frølund, internal sales representative firmy Westpack. – Najważniejszy jest wybór opakowania, które oprócz zabezpieczenia biżuterii podkreśli markę sprzedawcy/ producenta – dodaje. Należy więc wybierać opakowania, które podkreślają cechy sprzedawcy lub producenta biżuterii. Z całą pewnością opakowanie powinno być oryginalne.Uniwersalne pudełka na biżuterię nie przyniosą korzyści naszemu sklepowi. Wyróżnienie się na tle konkurencji jest krokiem w kierunku pozytywnego zaistnienia w świadomości klientów. Dlatego też wybór opakowania nie powinien być przypadkowy. Należy poprzedzić go analizą rynku, zastanowić się nad informacją, jaką za jego pośrednictwem chcemy przekazać klientom. Czy nasze opakowania mają świadczyć, że jesteśmy salonem przywiązanym do tradycji, czy zależy nam na wyeksponowaniu nowoczesnego wzornictwa? – Nie wszystkie rodzaje biżuterii pasują do tego samego typu opakowania. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest wybór opakowań różnego rodzaju – bardziej ekskluzywne lub wykonane według własnego designu do biżuterii autorskiej, i może bardziej standardowe opakowania do tańszej lub bardziej klasycznej biżuterii – podpowiada Agnieszka Frølund. – Ważne jest, aby zachować wspólny element swoich opakowań, czy to ma być ten sam kolor, ta sama seria opakowań czy taki sam kolor nadruku. Ale można także wybrać całkowicie różniące się od siebie serie opakowań, aby podkre [...]