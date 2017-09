Wystawa poświęcona szwajcarskim zegarkom prezentowana w Manufakturze w Łodzi





Otwarta dla wszystkich watch.swiss to nowa interaktywna wystawa, całkowicie poświęcona Szwajcarii i szwajcarskim zegarkom. Przez całą wizytę zanurzasz się w cudach Szwajcarii, odkrywając sposób działania zegarków szwajcarskich, ich historię i wzornictwo. Ta zajmująca wystawa jest fascynującym wprowadzeniem w szwajcarski kunszt zegarmistrzowski, przekazywany przez wieki z pokolenia na pokolenie.Skąd pochodzi reputacja precyzji, jaką cieszą się szwajcarskie zegarki? Co oznacza «Swiss made»?Odpowiedzi na te pytania i wiele innych informacji można znaleźć na watch.swiss, a osoby, które chcą dowiedzieć się więcej, zapraszamy na stronę wystawy www.watch.swiss.We współpracy z butikiem Hour Passion wystawa watch.swiss prezentowana jest w Manufakturze w Łodziw dniach od 11 do 17 września 2017 roku. Goście mają swobodny dostęp do zlokalizowanej w Rotundzie wystawy w godzinach otwarcia centrum handlowego (od poniedziałku do soboty od godziny 10:00 do 22:00, w niedzielę od godziny 10:00 do 21:00). Zapraszamy do odwiedzenia nas w Manufakturze, gdzie na gości czekają wiedza i umiejętności szwajcarskich zegarmistrzów.Dodatkowo w butiku Hour Passion (Manufaktura, poziom O) w sobotę i niedzielę (16-17.09) odwiedzający będą mogli nie tylko zapoznać się bliżej z najbardziej wyjątkowymi przykładami szwajcarskiego kunsztu zegarmistrzowskiego, ale też zanurzyć się w świecie prawdziwej czekolady, obserwując proces jej tworzenia.Każdy uczestnik czekoladowych warsztatów będzie mógł samodzielnie stworzyć prawdziwe pralinypod czujnym okiem mistrzów.Wystawę przywiozła do Polski Federacja Szwajcarskiego Przemysłu Zegarkowego FH, wiodące stowarzyszenie szwajcarskich producentów zegarków. Naszym celem jest między innymi ochrona i rozwój szwajcarskiej branży zegarkowej, dbanie o interesy naszych członków i reprezentowanie sektora jako całości, zarówno w Szwajcarii, jak i poza jej granicami. W tych działaniach wspierają nas nasze biura w Hongkongu, Japonii i Ameryce Łacińskiej.