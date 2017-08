Wakacyjne zegarki dla kobiet

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów. Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Dostęp dla prenumeratorów



Polskiego Jubilera

Użytkownik: Hasło: Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).



Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to: Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko

Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl

(w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów) Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty

Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów Prenumeratę możesz zamówić: Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20

Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl



Karol Kulej

Kolekcje damskich zegarków zmieniają się z sezonu na sezon. Wszystkie marki zegarmistrzowskie starają się z a s k o c z y ć s w o i c h odbior ców, oferując ciekawe rozwiązania zarówno stylistyczne, jak i technologiczne.Kobiety w polskich salonach jubilerskich bardzo często decydują się na zegarek biżuteryjny. Zegarki na łańcuszku czy cienkiej srebrnej lub złotej bransoletce cieszą się największą popularnością, a wszystko za sprawą mody na noszenie kilku ozdób na przedramieniu. Zegarki biżuteryjne bez żadnego problemu można bowiem łączyć z bransoletkami. A tych im więcej, tym lepiej. Klientki polskich salonów jubilerskich poza zegarkami biżuteryjnymi wybierają czasomierze, których paski wykonane są ze skórzanych, kolorowych, niejednokrotnie ręcznie malowanych pasków. – Dla kobiet liczy się przede wszystkim wygląd zegarka – mówi Mikołaj Kryczkowski, właściciel salonu jubilerskiego. – Chcą, aby był modny i pasował do ubrania – dodaje. Kolorowe, delikatne zegarki spełniają te wymagania. Polki wybierają kolory pastelowe. – Bardzo często, kierując się trendami, chcą mieć zegarki, których autorami są projektanci mody – zauważa Mikołaj Kryczkowski. – Wiedzą bowiem, że te modele będą wpisywały się w trendy modowe – dodaje. Dlatego też w polskich salonach zegarmistrzowskich pojawia się coraz więcej czasomierzy sygn [...]