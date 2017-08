Muzeum a twórca

Marta Andrzejczak

Jeszcze do niedawna regionalne muzea i domu kultury rzadko decydowały się na przygotowywanie wystaw lokalnych artystów złotników. Teraz na fali zainteresowania rzemiosłem artystycznym sytuacja taka zdarza się znacznie częściej.Muzea regionalne oraz małe domy kultury starają się promować działania artystyczne lokalnej społeczności. Ich misją jest kultywowanie historii i zabytków kultury ludowej danego regionu. Starają się upowszechnić wiedzę na temat regionu, jego zwyczajów, obrzędów, tradycji i kultury. Przedstawiają lokalnych twórców. Ich działalność jest chlubą dla danej społeczności. Umożliwia promocję regionu, a także daje okazję do ukazania ciągłości między twórczością dawnych mistrzów a tych współczesnych. W muzeach i domach kultury jeszcze do niedawna najczęściej prezentowanymi artystami byli malarze oraz fotograficy. Obrazy i zdjęcia ukazujące piękno krajobrazów, różnorodność ukształtowania terenu oraz urodę zabytków sprawiają, że publiczność docenia dany region, poznaje jego historię. Muzea otwierały się na malarzy i fotografików, na marginesie pozostawiały twórczość artystów rzemieślników, uważając, że ich prace, niejednokrotnie o charakterze utylitarnym, nie s [...]