Co łączy Christiana Lacroix i Filimoniuk Design?





Wykładzina dywanowa i biżuteria mają niewiele wspólnego. Carpet Studio i Filimoniuk Design postanowili udowodnić, że wcale nie! Wyjątkowa kolekcja kreatora mody dla EGE wymagała oprawy, która przełamuje stereotypowe myślenie i wychodzi poza sztampę. Projektantka biżuterii artystycznej Alina Filimoniuk-Pilecka wykonała 30 niepowtarzalnych naszyjników dla Carpet Studio. Każdy z nich to fragment wykładziny Atelier zamknięty w mosiężnej ramce. Geometryczny, oryginalny wisior zawisł na cienkim łańcuszku oraz rzemieniu, które nadały bryle lekkości i finezji. Prawdopodobnie po raz pierwszy w historii wykładzina dywanowa stała się elementem efektownej biżuterii. Każdy egzemplarz jest unikatowy – dzięki użytym w niej różnym fragmentom wykładzin z całej kolekcji Atelier. Nie istnieje drugi taki sam kolor czy wzór. Każda posiadaczka tego drobiazgu może poczuć się zupełnie wyjątkowo! Oryginalny naszyjnik może stać się elementem stylizacji boho czy etno, ale także przełamać minimalistyczne i klasyczne kreacje. Poza niewątpliwym efektem estetycznym, biżuteria puszcza oko do świata wnętrzarskiego. Bo jak napisała, jedna z adresatek upominku - Kasia Bobocińska (Conchita Home): „nosząc go od razu widać, że jestem dziewczyną od wnętrz!”.Naszyjniki stały się wyjątkowym podarunkiem od marki Carpet Studio, wyłącznego dystrybutora wykładzin EGE w Polsce. W gronie obdarowanych znalazły się kobiety związane z branżą wnętrzarską - influencerki, blogerki, redaktorki magazynów wnętrzarskich oraz architektki. Upominki wraz z katalogami i materiałami prasowymi nt. kolekcji Christiana Lacroix dostarczyła Agencja PR OKK!.Alina Filimoniuk-Pilecka, właścicielka pracowni Filimoniuk Design ręcznie tworzy unikatową biżuterię, wykorzystując do tego materiały, takie jak: srebro, bursztyn, mosiądz czy żywice. Efekty jej pracy powstają w wyniku połączenia tradycyjnych technik jubilerskich z nowoczesnym designem. Autorskie wyroby jubilerskie Filimoniuk pojawiają się na wielu międzynarodowych wystawach biżuterii i designu. Zdobywają uznanie wśród znawców sztuki i otrzymują wyróżnienia (np. Nagroda im. Joachima Sokólskiego podczas 21. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej Rytuał 2012 ufundowana przez Fundację Polskiej Sztuki Nowoczesnej czy I miejsce w konkursie na biżuterię z bursztynem podczas I Międzynarodowego Triennale Bursztynu we Fromborku).Więcej o EGE i współpracy z Christianem Lacroix: www.carpetstudio.pl.