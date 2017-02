Kropka nad i

Karol Kulej

Należy zauważyć, że coraz częściej kobiety zrywają z klasyką i wybierają suknie ślubne w innym niż biały kolorze, co sprawia, że zaczynają eksperymentować z biżuterią. Panny młode stają się coraz bardziej wymagające.Rzadkością w Polsce jest wykonywanie biżuterii ślubnej na zamówienie. Jednak zdarzają się takie sytuacje. Kobiety decydują się na wykonywanie kompletu biżuterii, pod konkretną suknię. Dobierają kolor kamieni i kształt biżuterii tak, aby podkreślała ona walory sukni. – Zazwyczaj decydują się na minimalistyczne kolczyki i naszyjnik, którego zadaniem jest dopełnienie kompozycji – mówi Piotr Bagiński, projektant biżuterii. – Warto zwrócić uwagę, że klientki eksperymentują z materiałami jubilerskimi i chętnie łączą klasykę z nowościami – dodaje. Jak zauważają projektanci klientki łączą w zamawianej przez siebie biżuterii perły z kryształami Swarovskiego czy onyksami. Zależy im na posiadaniu niebanalnej biżuterii. – Klientki chętnie słuchają sugestii, są otwarte na nowe rozwiązania technologiczne i materiały – mówi Piotr Bagiński. – Jedyna bariera, jaka się pojawia, to cena – dodaje. Koszt związany z wykonaniem biżuterii nie może zazwyczaj przekroczyć kwoty 700 złotych, co znacznie ogranicza możliwości złotnika.[...]