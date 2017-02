Platyna w salonie

Wiktoria Wilk

W Polsce niemal nie ma zakładów jubilerskich zajmujący się produkcją platynowej biżuterii. Wpływ na ten stan rzeczy ma wysoka cena maszyn jubilerskich niezbędnych do obróbki platyny. Jednak pojawia się coraz więcej firm importujących do Polski wysokiej jakości platynową biżuterię.Klienci w polskich salonach jubilerskich, jak powszechnie wiadomo, z okazji zaręczyn wybierają biżuterię z diamentami. A żaden innym metal szlachetny nie podkreśla walorów brylantu jak platyna. Platyna jest bowiem odporna na wszelkiego rodzaju uszkodzenia oraz bardzo długo zachowuje blask. Należy także zauważyć, że dzięki właściwościom platyny, brylant umieszczony w pierścionku czy obrączce, nigdy nie wypadnie. Metal ten jest bowiem bardzo sprężysty. Platynę zalicza się do metali miękkich, w skali Mohsa jej twardość wynosi 4 -5, podczas gdy twardość złota wynosi 2,5-3. Platyna została odkryta dopiero w 1557 roku przez hiszpańskich konkwistadorów w południowej Ameryce nad rzeką Pinto. Jej odkrywca Antonio de Ulloa y de la Torze miał ją nazwać– platina del Pinto, co w tłumaczeniu znaczyło – sreberko znad rzeki Pinto. Początkowo więc platyna nie była traktowana jako równo prawny złotu metal szlachetny. Warto wiedzieć, [...]