Diament i cyrkonia na zaręczyny

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów. Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Dostęp dla prenumeratorów



Polskiego Jubilera

Użytkownik: Hasło: Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).



Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to: Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko

Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl

(w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów) Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty

Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów Prenumeratę możesz zamówić: Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20

Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl



Karol Kulej

Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, że klienci kierując się ceną produktu wybierają pierścionki z cyrkonami, których ceny rozpoczynają się już od 400 złotych. Niestety w polskich salonach jubilerskich najlepiej sprzedają się pierścionki najtańsze a klienci nie przywiązują większej uwagi do jakości kupowanej przez siebie biżuterii.Klienci polskich salonów jubilerskich niestety nie mają odpowiedniej wiedzy, aby w pełni docenić walory biżuterii. Najlepiej sprzedają się diamenty najtańsze oraz kamienie syntetyczne. Jak podkreślają właściciele salonów jubilerskich najlepiej sprzedają się pierścionki zaręczynowe z cyrkonami. Brak wiedzy na temat kamieni jubilerskich powoduje, że klienci nie zdając sobie sprawy, czym tak naprawdę jest cyrkonia i decydują się właśnie na nią. Zakup cyrkonii dla producenta biżuterii to niemal nie zauważalny wydatek, kosztuje ona bowiem od 2 do 5 złotych za sztukę. Oczywiście poszczególne kamienie różnią się między sobą. Wszystkie cyrkonie jubilerskie można podzielić na cyrkonie: o barwach prostych, o barwach złożonych, dwubarwne, czarne, zmieniające barwę oraz brązowe. Cyrkonie o barwach prostych są bezbarwne, różowe, lawendowe, złociste, fioletowe, purpurowe, beżowe, pomarańczowe, oliwkowe, czerwone bądź czarne. Oczywiście najpopularniejszym rodzajem cyrkonii jest cyrkonia bezbarwna, gdyż doskonale imituje ona diament. Obrót cyrkonią jubilerską wynosi aż 80-90 proc. Należy zauważyć, że na polskim rynku pojawiają się także cyrkonie, które imitują inne niż diamenty kamienie jubilerskie, szczególnie popularne są te przypominające agat, chryzopraz czy masę perłową. Właściwości optyczne, wysoka twardość, niezwykle szeroka gama barw w połączeniu z bardzo niskim kosztem wytwarzania czynią z cyrkonii unikatowy surowiec jubilerski nie mający obecnie poważniejszego konkurenta. I tę zależność widać niemal we wszystkich salonach jubilerskich w Polsce.Właściciele salonów jubilerskich podkreślają, że największym zainteresowaniem kupujących cieszą się pierścionki wykonane z białego złota. Po czasie kiedy najlepiej sprzedawały się pierścionki z żółtego złota, przyszła pora na białe złoto. – Najczęściej wybieraną oprawą jest oprawa punktowa, czyli taka w której brylant umieszczony w centralnym mie [...]