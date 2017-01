Nie tylko perły. O starciu klasyki z awangardą





Od aksamitnych wstążek poprzez kaskady pereł po przypominającą obrożę, surowo wyglądającą skórę. Kwintesencja lat 90. i stylu grunge powraca w wielkim stylu, chociaż we współczesnym wydaniu nawiązuje do czasów wiktoriańskich. Aksamitne tasiemki na szyi, zwane chokerami, nosimy już nie tylko do codziennych stylizacji.