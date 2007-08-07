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Biżuteria z zanieczyszczeń i największy oczyszczacz na świecie | Polski Jubiler


Biżuteria z zanieczyszczeń i największy oczyszczacz na świecie

Instalacje do oczyszczania powietrza, przetwarzanie smogu na cegły albo pigment, kupowanie czystego powietrza w puszkach. To tylko niektóre z wynalazków obecnych w Chinach, w kraju, w którym smog jest problemem narodowym. Więcej...


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