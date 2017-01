Pomysł na biznes: Pachnąca biżuteria





esteśmy pierwszą firmą w Polsce, która połączyła w jedno to, co kobiety kochają najbardziej - biżuterię i perfumy – mówi Klaudia Idzikowska, współwłaścicielka firmy Messh. Jej pomysł na biznes to pachnąca biżuteria. - Cały koncept opiera się na ażurowej zawieszce, która jest podstawą biżuterii. W środku znajdują się pachnące kuleczki, które same produkujemy. Powstają one z olejków inspirowanych ekskluzywnymi perfumami od projektantów - tłumaczy właścicielka. Firma skupia się na sprzedaży w kraju, ale po polską biżuterię już zgłaszają się klienci z USA, Australii i Europy Zachodniej. Więcej...