Częstochowski Plastyk na stażach zagranicznych

Radosław Wójcik

Od 2000 roku szkoła uczestniczy w projektach unijnych w ramach programu Leonardo da Vinci Erasmus+ jako instytucja wnioskująca i przyjmująca. Mobilność międzynarodowa podnosi kompetencjezawodowe i językowe kadry edukacyjnej, co przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia. Równocześnie zwiększa dostępność do najnowszych programów wykorzystywanych przy projektowaniu, pobudza kreatywność, doskonali znajomość języka, znosi bariery dotyczące europejskich rynków pracy czy dalszego kształcenia się, nie tylko w Polsce. Proponowane tematy stażowe otwierają nowe obszary wiedzy, niedostępne dla naszych uczniów w ramach obecnych podstaw programowych, zachęcające do projektowania kreatywnego, multimedialnego, w nowoczesnych narzędziach 3D.[...]