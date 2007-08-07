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Biżuteria robiona ze stomatologicznych protez? Czemu nie! | Polski Jubiler


Biżuteria robiona ze stomatologicznych protez? Czemu nie!

Okulary, pierścionki, bransoletki, grzebienie do włosów, puderniczki, otwieracze do butelek, etui na komórkę z elementami dziąseł i uzębienia. To przedmioty ładne, czy odstręczające? No cóż, piękno jest w oczach patrzącego. Więcej...


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